Роблять неможливе: захисники Маріуполя показали відео боїв на "Азовсталі"

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Попри вкрай важку ситуацію на заводі "Азовсталь" в окупованому Маріуполі його захисники продовжують вести важкі бої з окупантами. Ворог не залишає спроб взяти останню незахоплену ділянку Маріуполя, але українські військові вибивають її з позицій. Відео опублікував у своїх соцмережах полк "Азов".
"Захисники Маріуполя штурмують ворожі позиції, роблячи неможливе, незважаючи на постійне використання ворогом авіації, корабельної і ствольної артилерії, танків та іншого озброєння. Боротьба наших воїнів за Україну і за збереження життів особового складу триває попри все", — йдеться у повідомленні "Азова".
Ситуація у Маріуполі
- Завод "Азовсталь" перебуває в оточенні військ окупантів. Українські захисники тримають оборону, попри сили ворога, що перевершують у кілька разів.
- Раніше ватажок угруповання так званого ДНР Денис Пушилін підтвердив, що російські сили продовжують спроби захоплення заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Також він унеможливив екстракцію українських військовослужбовців, які тримають оборону на заводі. Пушилін хоче, щоб українські бійці склали зброю та пішли під трибунал.
- Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що цивільні залишили заблоковану "Азовсталь". Наразі біля заводу тривають локальні бої.