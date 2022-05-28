Які сюрпризи увійшли до нового пакету військової допомоги від США. Що пишуть західні ЗМІ

США передадуть Україні додатково зброю для стримування російської агресії / Фото: Колаж: Сьогодні

США незабаром планують надіслати Україні новий пакет військової допомоги, а також за знищення Маріуполя бізнесмен Рінат Ахметов подасть до суду на Росію.

Сайт Сьогодні пропонує огляд західних мас-медіа.

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США нададуть додаткову допомогу

Видання The Wall Street Journal пише, що США відправлять до Києва передові ракетні системи Мобільні артилерійські пускові установки, які, як очікується, прибудуть протягом кількох тижнів, дозволять Україні завдати удару по російським артилерійським батареям на Донбасі. Рішення про передачу систем буде оголошено наступного тижня.

Депутати вибачать Путіна припинити війну

Газета The New York Times пише, що з'являються все більші ознаки побоювання щодо того, чи мають російські військові сили та ресурси для продовження бойових дій. П'ять депутатів місцевого законодавчого органу Приморського краю на Далекому Сході Росії підписали відкритий лист до Путіна з вимогою припинити боротьбу та вивести свої війська.

Британія виступає за посилення підтримки України

Інформагентство Bloomberg пише, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав до посилення військової підтримки Києва, включаючи ракети великої дальності, які можуть вразити російську артилерію, і відкинув заклики до врегулювання шляхом переговорів, які передбачають поступку території України.

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Росію має заплатити за знищення Маріуполя

Міжнародне агентство новин Reuters повідомив, що український бізнесмен Рінат Ахметов планує подати до суду Росію за знищення Маріуполя. "Ми обов'язково подамо до суду на Росію і вимагатимемо належної компенсації за всі збитки та втрачений бізнес", – цитує видання слова бізнесмена. Йдеться про $17-20 млрд, але остаточну суму буде визначено в судовому процесі проти Росії. Агентство пише, що бізнесмен із першого дня війни перебуває в Україні.

Україна показала РФ, що війну не можна виграти лише технікою

Тижневик Der Spiegel пише, що російське вторгнення в Україну є "останньою війною армій 20 століття". За своїм складом з великими бойовими машинами, літаками та кораблями російська армія, як і раніше, нагадує про Другу світову війну. Проте своєю невеликою, але частково сучасною зброєю та новаторською тактикою українці показали російським військам, що війну більше не можна виграти лише за допомогою важких танків та військової переваги.