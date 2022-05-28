Какие сюрпризы вошли в новый пакет военной помощи от США. Что пишут западные СМИ

США передадут Украине дополнительно оружие для сдерживания российской агрессии / Фото: Коллаж: Сегодня

США вскоре планируют отправить Украины новый пакет военной помощи, а также за уничтожение Мариуполя бизнесмен Ринат Ахметов подаст в суд на Россию.

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США передадут дополнительную помощь

Издание The Wall Street Journal пишет, что США отправят в Киев передовые ракетные системы. Мобильные артиллерийские пусковые установки, которые, как ожидается, прибудут в течение нескольких недель, позволят Украине нанести удар по российским артиллерийским батареям на Донбассе. Решение о передаче систем будет объявлено на следующей неделе.

Депутаты простят Путина прекратить войну

Газета The New York Times пишет, что появляются все большие признаки опасения относительно того, имеют ли российские военные силы и ресурсы для продолжения боевых действий. Пять депутатов местного законодательного органа Приморского края на Дальнем Востоке России подписали открытое письмо к Путину с требованием прекратить борьбу и вывести свои войска.

Британия выступает за усиление поддержки Украины

Информагентство Bloomberg пишет, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал к усилению военной поддержки Киева, включая ракеты большой дальности, которые могут поразить российскую артиллерию, и отверг призывы к урегулированию путем переговоров, предусматривающего уступку территории Украины .

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Россию должна заплатить за уничтожение Мариуполя

Международное агентство новостей Reuters сообщил, что украинский бизнесмен Ринат Ахметов планирует подать в суд в Россию за уничтожение Мариуполя. "Мы обязательно подадим в суд на Россию и будем требовать надлежащей компенсации за все убытки и потерянный бизнес", — цитирует издание слова бизнесмена. Речь может идти о $17-20 млрд, но окончательная сумма будет определена в судебном процессе против России. Агентство пишет, что бизнесмен с первого дня войны находится на Украине.

Украина показала РФ, что войну нельзя выиграть только техникой

Еженедельник Der Spiegel пишет, что российское вторжение в Украину является "последней войной армий 20-го века". По своему составу с большими боевыми машинами, самолетами и кораблями российская армия по-прежнему напоминает о Второй мировой войне. Однако своим небольшим, но частично современным оружием и новаторской тактикой украинцы показали российским войскам, что войну больше нельзя выиграть только с помощью тяжелых танков и военного превосходства.