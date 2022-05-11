Пляшка води на 10 людей та тортури. Як окупанти "фільтрують" маріупольців

Петро Андрющенко повідомив, куди окупанти відправляють жителів Маріуполя на фільтрацію / Фото: Колаж: Сьогодні

Стало відомо, що окупанти роблять з тими, хто не пройшов "фільтрацію" в Маріуполі та районі. Їх доправляють у тюрми в Донецькій області та піддають тортурам. Людей погрожують стратити та примушують співпрацювати з росіянами.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив в Telegram.

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Він уточнив, що росіяни доправляють затриманих українців у приміщення колишньої виправної колонії №52 у селі Оленівка Донецької області або у тюрму "Ізоляція" у Донецьку.

Там тримають маріупольців щонайменше 36 діб. Саме 36 діб відведено окупантами на процедуру фільтрації, тому це "офіційно" не ув’язнення, а фільтрація.

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Умови тримання в "фільтраційних" тюрмах

Приміщення тюрми переповнені – за ліміту у 850 осіб там утримується не менше 3 тисяч людей. Переважно – з Маріуполя та Маріупольського району.

За словами Андрющенка, приміщення наповнені людьми так, що немає змоги лягти. Вимушені стояти та сидіти навпочіпки. На день видають баклажку води на десятки людей. Їжа не щодня. Туалет раз на добу. Прогулянок на відкритому повітрі не пердбачено.

"Все це супроводжується багаточасовими допитами, тортурами, погрозами страти та примушуванням до співпраці. Кому пощастило, після закінчення 36 діб відпускають, попередньо змушуючи підписувати якісь папери", – розповів радник мера Маріуполя.

При цьому, за його словами, свідки точно не можуть вказати, які саме папери вони підписували. Але ймовірно, в них йшлося про "співпрацю" з окупантами.

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Після катувань маріупольців відправляють в "Ізоляцію"

"Масові випадки зникнення людей після допитів. Свідки припускають, що "пліткують" про переведення до іншої, більш жорсткої тюрми (можливо, в Донецьку "Ізоляцію")", – розповів Андрющенко.

Він нагадав, що "Ізоляція" – це фактично справжній концентраційний табір 21 сторіччя, створений Росією в центрі Європи.

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