Бутылка воды на 10 человек и пытки. Как оккупанты "фильтруют" мариупольцев

Петр Андрющенко сообщил, куда оккупанты отправляют жителей Мариуполя на фильтрацию / Фото: Коллаж: Сегодня

Стало известно, что оккупанты делают с теми, кто не прошел "фильтрацию" в Мариуполе и в районе. Их доставляют в тюрьмы в Донецкой области и подвергают пыткам. Людей угрожают казнить и заставляют сотрудничать с россиянами.

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram.

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Он уточнил, что россияне доставляют задержанных украинцев в помещение бывшей исправительной колонии №52 в селе Оленевка Донецкой области или в тюрьму "Изоляция" в Донецке.

Там держат мариупольцев не менее 36 суток. Именно 36 суток отведено оккупантам на процедуру фильтрации, поэтому это "официально" не заключение, а фильтрация.

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Условия содержания в "фильтрационных" тюрьмах

Помещения тюрьмы переполнены – при лимите у 850 человек там содержится не менее 3 тысяч человек. Преимущественно – из Мариуполя и Мариупольского района.

По словам Андрющенко, помещение наполнено людьми так, что нет возможности лечь. Вынуждены стоять и сидеть на корточках. В день выдают баклажку воды на десятки человек. Еда не каждый день. Туалет раз в день. Прогулок на открытом воздухе не предусмотрено.

"Все это сопровождается многовременными допросами, пытками, угрозами казни и принуждением к сотрудничеству. Кому повезло, по истечении 36 суток отпускают, предварительно заставляя подписывать какие-то бумаги", – рассказал советник мэра Мариуполя.

При этом, по его словам, свидетели точно не могут сказать, какие бумаги они подписывали. Но вероятно, в них шла речь о "сотрудничестве" с оккупантами.

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После пыток мариупольцев отправляют в "Изоляцию"

"Массовые случаи исчезновения людей после допросов. Свидетели предполагают, что "сплетничают" о переводе в другую, более жесткую тюрьму (возможно, в Донецкую "Изоляцию")", – рассказал Андрющенко.

Он напомнил, что "Изоляция" – это фактически настоящий концентрационный лагерь 21 века, созданный Россией в центре Европы.

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