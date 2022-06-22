"Будемо топити у Дніпрі": херсонський партизан жорстко звернувся до окупантів

Херсонський партизан пообіцяв знищувати окупантів їхньою ж зброєю і похвалився полоненими / Фото: Колаж: Сьогодні

Херсонський партизан записав відеозвернення до російських окупантів та продемонстрував двох полонених військових РФ.

На відео, опублікованому Telegram-каналом "Х*евый Херсон", представник руху опору заявив, що в Херсоні окупанти "під час вечірньої перевірки не дорахувалися двох осіб". За його словами, полонені "злили всю інформацію" і тепер будуть передані для обмінного фонду.

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"Чекайте на привіт від партизанів... Ми вас дістанемо. Ми знаємо набагато більше, ніж ви думаєте", – заявив він.

Партизан озвучив кілька адрес у Херсоні, де, за його даними, розквартовано підрозділи окупантів. Зокрема – захоплена Росгвардією будівля Нацгвардії України.

"Це ненадовго. Зовсім скоро вся ваша є**ча Росгвардія буде потоплена в Дніпрі", – пообіцяв він.

Також представник руху опору заявив, що російських окупантів знищуватимуть їхньою ж зброєю:

"Сили оборони України наступають. Зовсім скоро звільнення настане. Зовсім незабаром настане для вас українська ніч – ніч розплати за Бучу, за Ірпінь, за Гостомель, за Маріуполь, за весь Донбас. У вас немає жодного шансу... Коктейлі Молотова у нас готові. Всі ваші будівлі згорять вщент, а ми їх потім відбудуємо та відмиємо від цієї рашистської х**ні".

Партизани розстріляли у Херсоні трьох окупантів

Днями в окупованому Херсоні партизани розстріляли трьох російських військових.

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За даними оперативного командування "Південь", окупанти замовили собі в одному із закладів шашлик, коли туди "прибула спеціальна сервісна група, яка відкрила рахунок за допомогою автоматичної черги".

В результаті двоє військових РФ загинули, один отримав поранення.