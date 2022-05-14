Британська розвідка заявила про провал центральної частини плану Росії в Україні

РФ хотіла в містах України провести референдум та встановити там свій уряд / Фото: Колаж: Сьогодні

Центральна частина первісного плану вторгнення Росії полягала у використанні сфальшованих референдумів для передачі більшості регіонів України під довгострокову проросійську владу. Про це в Twitter повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що той факт, що Росії вдалося лише нав'язати проросійське місцеве керівництво в Херсоні, наголошує на нездатності російського вторгнення домогтися прогресу в досягненні своїх політичних цілей в Україні.

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Водночас, у розвідці вважають, що якщо Росія проведе референдум про приєднання в Херсоні, вона майже напевно маніпулює результатами, щоб показати явну більшість на користь виходу з України. Громадяни Херсонської області, ймовірно, продовжать демонструвати свою незгоду із російською окупацією.

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