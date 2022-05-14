Британська розвідка заявила про провал центральної частини плану Росії в Україні

РФ хотіла в містах України провести референдум та встановити там свій уряд / Фото: Колаж: Сьогодні
Центральна частина первісного плану вторгнення Росії полягала у використанні сфальшованих референдумів для передачі більшості регіонів України під довгострокову проросійську владу. Про це в Twitter повідомляє розвідка Великої Британії.
Зазначається, що той факт, що Росії вдалося лише нав'язати проросійське місцеве керівництво в Херсоні, наголошує на нездатності російського вторгнення домогтися прогресу в досягненні своїх політичних цілей в Україні.
Водночас, у розвідці вважають, що якщо Росія проведе референдум про приєднання в Херсоні, вона майже напевно маніпулює результатами, щоб показати явну більшість на користь виходу з України. Громадяни Херсонської області, ймовірно, продовжать демонструвати свою незгоду із російською окупацією.
РФ розпочала третю фазу війни
- Росія розпочала третю фазу війни в Україні та готується до довгострокової битви. Російські військові починають готуватися до оборони рубежів, де зупинилися.
- У Луганській області російські війська зруйнували за добу понад 50 будинків у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад. У Лисичанську потрапили до будівлі заводу.
- Тепер Росія намагається перейти до затяжної війни на виснаження . До того ж, президент РФ Володимир Путін не зупиниться після захоплення Донбасу.
- Генерал армії США Уеслі Кларк вважає, що Україна може уникнути сценарію довгої війни. Для цього потрібні озброєння, логістичні можливості та дані розвідки. Довготривала війна Росії проти України призведе до подальшого кровопролиття та ескалації, тому росіянам не можна дозволити це зробити.