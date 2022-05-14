Британская разведка заявила о провале центральной части плана России в Украине

РФ хотела в городах Украины провести референдум и установить там свое правительство / Фото: Коллаж: Сегодня
Центральная часть первоначального плана вторжения России заключалась заключалась в использовании сфальсифицированных референдумов для передачи большинства регионов Украины под долгосрочную пророссийскую власть. Об этом в Twitter сообщает разведка Великобритании.
Отмечается, что тот факт, что России удалось только навязать пророссийское местное руководство в Херсоне, подчеркивает неспособность российского вторжения добиться прогресса в достижении своих политических целей в Украине.
В тоже время в разведке считают, что если Россия проведет референдум о присоединении в Херсоне, она почти наверняка манипулирует результатами, чтобы показать явное большинство в пользу выхода из Украины. Граждане Херсонской области, вероятно, продолжат демонстрировать свое несогласие с российской оккупацией.
РФ начала третью фазу войны
- Россия начала третью фазу войны в Украине и готовится к долгосрочному сражению. Российские военные начинают готовиться к обороне рубежей, на которых остановились.
- В Луганской области российские войска разрушили за сутки более 50 домов в населенных пунктах Горной и Попаснянской громад. В Лисичанске попали в здание завода.
- Теперь Россия пытается перейти к затяжной войне на истощение. К тому же президент РФ Владимир Путин не остановится после захвата Донбасса.
- Генерал армии США Уэсли Кларк считает, что Украина может избежать сценария долгой войны. Для этого требуется вооружение, логистические возможности и данные разведки. Долговременная война России против Украины приведет к дальнейшему кровопролитию и эскалации, поэтому россиянам нельзя позволить это сделать.