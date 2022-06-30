Британська розвідка назвала ключовий фактор у результаті битви за Донбас

Британська розвідка дізналася про тактику ЗСУ на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські сили продовжують утримувати свої позиції у місті Лисичанську Луганської області після відступу з Сєвєродонецька. Здатність ЗСУ продовжувати бойові дії, затягуючи бої, а потім відводити війська до того, як вони потраплять в оточення, як і раніше, залишається ключовим фактором у результаті війни.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії у Twitter.

Реклама

Бої зосереджені навколо Лисичанського нафтопереробного заводу, за 10 км на південний захід від центру міста.

Водночас російські сили продовжують наступати з боку Попасної, таким чином усуваючи необхідність форсування нової великої переправи через річку Сіверський Донець на цій ділянці.

На оперативному рівні російські сили продовжують домагатися обмеженого прогресу, намагаючись оточити українських захисників у північній частині Донецької області за рахунок наступу з Ізюма.

Реклама

"Вельми ймовірно, що здатність українських сил продовжувати бойові дії, затягуючи бої, а потім у належному порядку відводити війська до того, як вони потраплять в оточення, як і раніше, буде ключовим фактором у результаті кампанії", – вважають у британській розвідці.

Наступ на Донбас

За даними Генштабу, за останню добу на Слов'янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та обороняється. Здійснив обстріл з артилерії різних калібрів у районах Мазанівки, Дубравного та Краснопілля.

На Донецькому напрямку противник за підтримки артилерії намагається блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автодороги Лисичанськ – Бахмут. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам'янка та Сіверськ. Наніс авіаудар неподалік Вовчаярівки. Веде наступ поблизу Верхньокам'янки та штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, бойові дії продовжуються.

Реклама

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріл недалеко від Берестова, Покровського та Званівки та авіаційний удар у районі Покровського. Українські воїни зупинили наступ і завдали окупантам значних втрат у районах населених пунктів Клинове та Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. В обох випадках ворог відійшов.

Раніше ми писали, що російські загарбники кинули на захоплення міста Лисичанська Луганської області великі резерви. Окупанти використовують навіть давно застарілі радянські танки Т-62.

Також повідомлялося, що окупанти б'ють по Лисичанську касетними боєприпасами.