Британія передасть Україні ЗРК-комплекси Starstreak — заява міністра

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Великобританія буде постачати Україні зенітні ракети Starstreak — про це заявив в ефірі ВВС міністр оборони Бен Уоллес, повідомляє Reuters.
"Ми їх поставляємо – вони підуть на театр (військових дій – ред.)", – сказав Уоллес.
Минулого тижня Уоллес заявив, що прийнято принципове рішення щодо постачання системи озброєння.
Що таке Starstreak
ПЗРК StarStreak є "молодшою" розробкою Stinger. Комплекс має цікаві особливості та високі тактико-технічні характеристики. Зокрема, замість традиційної осколково-фугасної бойової частини використовується три кінетичні вольфрамові субелементи, кожен з яких має свою осколкову бойову частину, що збільшує ймовірність успішного ураження цілі.
Конструкція дозволяє розігнати суббоєприпаси до швидкості близько 3500 км/год, що нівелює будь-які протиракетні маневри супротивника. Starstreak можуть вражати повітряні цілі на висоті до 5000 метрів.
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