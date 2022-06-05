Брат Мустафи Найєма зазнав серйозного поранення на фронті

Масі Найєм (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Брат заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма Масі отримав серйозне поранення на фронті.

Про це повідомив співвласник порту ТИС Андрій Ставніцер.

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"Друже тримайся. Ті, хто вміють молитися — моляться за тебе!", – написав він.

За попередніми даними, Масі отримав поранення у голову. Його везуть до шпиталю.

Захищати Україну зі зброєю в руках він вирушив у середині квітня.

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"Нарешті я знайшов спокій. Бо тепер знову у лавах ЗСУ. Взяв із собою речі, книгу з полиці, яку ще не читав. І думки про світле майбутнє", – написав він тоді в соцмережах.

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