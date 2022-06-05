Бійці ЗСУ змусили перекидатися в повітрі новий російський вертоліт (відео)

ЗСУ збили вертоліт Ка-52 / Фото: Колаж: Сьогодні

128 окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада ракетно-зенітним комплексом збила ворожий літак. На відео, яке військові опублікували у себе на сторінці Facebook видно, як ворожа техніка здійснює повітря "драматичне сальто", обрушується на грішну землю і вибухає. Весь екіпаж загинув за секунду.

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"Алігатор" є командирською машиною авіації РФ. Це новий вертоліт російської бойової авіації, що випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомбі та іншу зброю.

Його вартість Ка-52 – понад 16 мільйонів доларів США.

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив канал "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 5 червня:

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Втрати окупантів