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Бойцы ВСУ заставили кувыркаться в воздухе новейший российский вертолет (видео)

Наталья Магдык
5 июня, 13:37
Весь экипаж вражеской техники погиб моментально

ВСУ сбили вертолет Ка-52 / Фото: Коллаж: Сегодня

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада ракетно-зенитным комплексом сбила вражеский самолет. На видео, которое военные опубликовали у себя на странице в Facebook видно, как вражеская техника совершает в воздухе "драматическое сальто", обрушивается на землю и взрывается. Весь экипаж погиб в секунду.

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"Аллигатор" является командирской машиной авиации РФ. Это новейший вертолет российской боевой авиации, выпускаемый с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомби и другое оружие.

Его стоимость Ка-52 – более 16 миллионов долларов США.

Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 5 июня:

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Потери оккупантов

  • личного состава – около 31 150 (+100) человек ликвидировано;
  • танков – 1381 (+5) единица;
  • боевых бронированных машин – 3392 (+13) единицы;
  • артиллерийских систем – 686 (+6) единиц;
  • РСЗО – 207 (+0) единиц;
  • средств ПВО – 95 (+0) единиц;
  • самолетов – 210 (+0) единиц;
  • вертолетов – 175 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8);
  • крылатых ракет – 122 (+0);
  • кораблей/катеров – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2360 (+23) единиц;
  • специальной техники – 53 (+1).