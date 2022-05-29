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Бійці ЗСУ виписали командиру "крилатих піхотинців" РФ квиток в один кінець

Наталія Магдик
29 травня, 14:30
Вигуляр разом зі своєю ротою брав участь у реконструкції "Вяземської повітрянодесантної операції"

ЗСУ ліквідували командира російських десантників / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові ліквідували командира 106 гвардійської повітрянодесантної Тульської Червонопрапорної ордена Кутузова дивізії Олександра Вигуляра. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Стратегічне командування ЗСУ.

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"3 місяці тому під Вязьмою він разом зі своєю ротою реконструював "Вяземську повітряно-десантну операцію". Втім, під час зустрічі з українськими воїнами це не допомогло", – йдеться у повідомленні.

28 травня ЗСУ ліквідували російського командира десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковника Олександра Досягаєва.

Втрати окупантів

  • особового складу – близько 30 150 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків – 1338 (+8) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 3270 (+12) одиниць;
  • артилерійських систем – 631 (+3) одиниця;
  • РСЗВ – 203 (+0) одиниці;
  • коштів ППО – 93 (+0) одиниці;
  • літаків – 207 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 174 (+0) одиниці;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 504 (+1);
  • крилатих ракет – 116 (+0);
  • кораблі/катери – 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2240 (+14) одиниць;
  • спеціальна техніка – 48 (+0).

Втрати серед командного складу