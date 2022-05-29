Бійці ЗСУ виписали командиру "крилатих піхотинців" РФ квиток в один кінець

ЗСУ ліквідували командира російських десантників / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські військові ліквідували командира 106 гвардійської повітрянодесантної Тульської Червонопрапорної ордена Кутузова дивізії Олександра Вигуляра. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Стратегічне командування ЗСУ.
"3 місяці тому під Вязьмою він разом зі своєю ротою реконструював "Вяземську повітряно-десантну операцію". Втім, під час зустрічі з українськими воїнами це не допомогло", – йдеться у повідомленні.
28 травня ЗСУ ліквідували російського командира десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковника Олександра Досягаєва.
Втрати окупантів
- особового складу – близько 30 150 (+150) осіб ліквідовано;
- танків – 1338 (+8) одиниць;
- бойових броньованих машин – 3270 (+12) одиниць;
- артилерійських систем – 631 (+3) одиниця;
- РСЗВ – 203 (+0) одиниці;
- коштів ППО – 93 (+0) одиниці;
- літаків – 207 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 174 (+0) одиниці;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 504 (+1);
- крилатих ракет – 116 (+0);
- кораблі/катери – 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2240 (+14) одиниць;
- спеціальна техніка – 48 (+0).
Втрати серед командного складу
- Військові ліквідували командувача російської армії генерал-майора Андрія Колесникова.
- Під Харковом українські захисники ліквідували Віталія Герасимова – генерал-майора РФ, начальника штабу та першого замкомандувача 41 армією Центрального військового округу Росії. Крім того, там же ЗСУ ліквідували командира 200 окремої мотострілецької бригади (військова частина 08275, Печенга) полковника Дениса Курило.
- Під Броварами 10 березня воїни ЗСУ ліквідували командира танкового полку російської окупаційної армії полковника Андрія Захарова.
- Українські захисники ліквідували двох офіцерів – Костянтина Зізевського та Юрія Агаркова.
- В Україні було вбито генерал-майора російської армії, колишнього командира 7 дивізії ВДВ Андрія Суховецького.
- Крім того, на території України при спробі окупації ліквідували російську полковника Віктора Ісайкіна.
- Збройні сили України ліквідували одного з найкращих російських снайперів Сергія Царькова.
- Також ЗСУ ліквідували російського окупанта, який у 2014 році керував обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом. Йдеться про Сергія Сухарєва.