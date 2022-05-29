Бойцы ВСУ выписали командиру "крылатых пехотинцев" РФ билет в один конец

Украинские военные ликвидировали командира 106 гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии Александра Выгуляра. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Стратегическое командование ВСУ.

"3 месяца назад под Вязьмой он вместе со своей ротой реконструировал "Вяземскую воздушно-десантную операцию". Впрочем, при встрече с украинскими воинами это не помогло", – говорится в сообщении.