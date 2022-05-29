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Бойцы ВСУ выписали командиру "крылатых пехотинцев" РФ билет в один конец

Наталья Магдык
29 мая, 14:30
Выгуляр вместе со своей ротой участвовал в реконструкции "Вяземской воздушно-десантной операции"

ВСУ ликвидировали командира российских десантников / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные ликвидировали командира 106 гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии Александра Выгуляра. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Стратегическое командование ВСУ.

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"3 месяца назад под Вязьмой он вместе со своей ротой реконструировал "Вяземскую воздушно-десантную операцию". Впрочем, при встрече с украинскими воинами это не помогло", – говорится в сообщении.

28 мая ВСУ ликвидировали российского командира десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка подполковника Александра Досягаева.

Потери оккупантов

  • личного состава – около 30 150 (+150) человек ликвидировано;
  • танков – 1338 (+8) единиц;
  • боевых бронированных машин – 3270 (+12) единиц;
  • артиллерийских систем – 631 (+3) единица;
  • РСЗО – 203 (+0) единицы;
  • средств ПВО – 93 (+0) единицы;
  • самолетов – 207 (+0) единиц;
  • вертолетов – 174 (+0) единицы;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1);
  • крылатых ракет – 116 (+0);
  • корабли/катера – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2240 (+14) единиц;
  • специальная техника – 48 (+0).

Потери среди командного состава