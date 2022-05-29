Бойцы ВСУ выписали командиру "крылатых пехотинцев" РФ билет в один конец

ВСУ ликвидировали командира российских десантников / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские военные ликвидировали командира 106 гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии Александра Выгуляра. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Стратегическое командование ВСУ.
"3 месяца назад под Вязьмой он вместе со своей ротой реконструировал "Вяземскую воздушно-десантную операцию". Впрочем, при встрече с украинскими воинами это не помогло", – говорится в сообщении.
28 мая ВСУ ликвидировали российского командира десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка подполковника Александра Досягаева.
Потери оккупантов
- личного состава – около 30 150 (+150) человек ликвидировано;
- танков – 1338 (+8) единиц;
- боевых бронированных машин – 3270 (+12) единиц;
- артиллерийских систем – 631 (+3) единица;
- РСЗО – 203 (+0) единицы;
- средств ПВО – 93 (+0) единицы;
- самолетов – 207 (+0) единиц;
- вертолетов – 174 (+0) единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1);
- крылатых ракет – 116 (+0);
- корабли/катера – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2240 (+14) единиц;
- специальная техника – 48 (+0).
Потери среди командного состава
- Военные ликвидировали командующего российской армии генерал-майора Андрея Колесникова.
- Под Харьковом украинские защитники ликвидировали Виталия Герасимова – генерал-майора РФ, начальника штаба и первого замкомандующего 41 армией Центрального военного округа России. Кроме того, там же ВСУ ликвидировали командира 200 отдельной мотострелковой бригады (воинская часть 08275, Печенга) полковника Дениса Курило.
- Под Броварами 10 марта воины ВСУ ликвидировали командира танкового полка российской оккупационной армии полковника Андрея Захарова.
- Украинские защитники ликвидировали двух офицеров – Константина Зизевского и Юрия Агаркова.
- В Украине был убит генерал-майор российской армии, бывший командир 7 дивизии ВДВ Андрей Суховецкий.
- Кроме того, на территории Украины при попытке оккупации ликвидировали российского полковника Виктора Исайкина.
- Вооруженные силы Украины ликвидировали одного из лучших российских снайперов Сергея Царькова.
- Также ВСУ ликвидировали российского оккупанта, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском. Речь идет о Сергее Сухареве.