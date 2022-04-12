Велика колона військової техніки прямує з РФ у бік Донбасу — CNN

Колона техніки військових РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Велика колона військової техніки РФ рухається з Ростовської області у бік Донбасу.

Про це повідомляє телеканал CNN, який проаналізував відео, поширене у соцмережах.

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За їхніми даними, колона перебуває біля Матвіївого Кургану в Ростовській області і "машини дивляться на північний захід, у бік Донбасу".

Високопоставлений український чиновник днями також заявив, що російський наступ на Донбасі "вже розпочався", попередивши, що Росія продовжує накопичувати сили у регіоні.

У виступі на національному телебаченні радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко сказав: "На мій погляд, цей великий наступ (на сході. – Ред.) вже почався. Ми повинні розуміти, що це не повторення 24 лютого, коли розпочалися перші авіаудари та вибухи, і ми сказали: "Війна почалася". Великий наступ де-факто вже почався".

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Крім того, українські та західні офіційні особи заявили останніми днями, що спостерігають передислокацію російських військ на Донбас після серйозних невдач РФ у спробах захопити Київ.

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