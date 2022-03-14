Бої за Маріуполь: "Азов" знищив техніку ворога та спецназ ГРУ

"Азов" захопив спецназ ГРУ. / Фото: Колаж: Сьогодні
Окремий загон спеціального призначення "Азов" продовжує бої під Маріуполем з російськими загарбниками. Було знищено техніку та багато піхоти.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Азова".
За добу в боях бійці "Азова" знищили:
- 1 "Тайфун"
- 4 БТРи
- 2 ББМ "Рись".
Також знищено багато піхоти, серед них 17 спецпризначенців ГРУ РФ.
"Бої за український Маріуполь продовжуються, незважаючи на те що місто в облозі. Захисники міста продовжують битву за кожного містянина, незважаючи на те що ворог намагається захопити місто. Бійці стійко і самовіддано борються з російською ордою, яка невпинно атакує Маріуполь авіацією та артилерією", – йдеться в повідомленні.
Ситуація в Маріуполі
Щодня Маріуполь обстрілюють російські окупанти – за останні 24 години було щонайменше 22 бомбардування мирного міста. Саме з неба йде найбільша загроза для 400 тисяч людей, заблокованих у місті.
За час окупації міста росіяни вбили понад 2500 мирних жителів.
Українська влада направила до Маріуполя гуманітарний вантаж – воду, їжу та медикаменти.
Полк "Азов" знищив у бою техніку ворога та взяв 12 полонених.
Адміністрація портів України втратила зв'язок з маріупольською філією. Азовські портовики не виходили на зв'язок упродовж кількох днів.
Гуманітарна ситуація в українському Маріуполі, який російські окупанти взяли в облогу, погіршується з кожним днем. Вже понад тиждень люди не мають доступу до чистої питної води.
12 березня у Маріуполі російські війська обстріляли мечеть Султана Сулеймана та його дружини Роксолани. Тепер там від обстрілу ховаються люди.