Битва за Донбас відкине від Маріуполя тисячі окупантів – Жданов

Росія може відвести частину військ від Маріуполя / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти, які штурмують Маріуполь, незабаром можуть перекинути частину сил на інші напрямки на Донбасі.

Про це на телеканалі Україна 24 в ефірі всеукраїнського марафону розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Як зазначив експерт, від того, який буде результат на Донбасі, залежатиме можливість Збройних сил України деблокувати Маріуполь.

"На сьогодні навіть початок протистояння на Донбасі, початок атакуючих дій Збройних сил України на херсонському напрямку – це вже намагання відтягнути частину сил з самого Маріуполя. Якщо ми раніше казали, що Маріуполь на себе відтягує основну частину з того ж самого сходу, то сьогодні навпаки – ми допомагаємо на інших напрямках, намагаючись відтягнути російські війська з самого Маріуполя", – пояснив він.

На запитання, чи може поліпшитись ситуація для захисників Маріуполя, Жданов відповів:

"Так, є така ймовірність, що кількість військ, що штурмують Маріуполь, буде зменшена хоча б на декілька тисяч для того, щоб перекинути ці війська на інші напрямки з боку Російської Федерації".

Водночас військовий експерт зазначив, що ситуацію ускладнює застосування Росією авіації.

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"Російська Федерація вдалася до застосування стратегічних бомбардувальників – таких, як Ту22М3, які застосовують надважкі бомби – а саме ФАБ-3000. Це протибункерна бомба, яка може руйнувати захищені або заглиблені командні пункти і сховища", – заявив Жданов.

Захисники Маріуполя створюють багато проблем окупантам

Опір українських військових, які боронять Маріуполь, створює серйозні проблеми для російських військ у всіх оперативних напрямках, повідомляє британська розвідка.

"Російське командування непокоїться з приводу того, скільки часу потрібно на взяття Маріуполя. Рішучий опір українців став серйозним випробуванням для російських сил і відтягує на себе особовий склад та озброєння, сповільнюючи наступ РФ в інших місцях", – йдеться у повідомленні.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що угруповання російських військ, яке тримає в блокаді Маріуполь, зазнало втрат і стало слабшим.

Зазначимо, що Росії Маріуполь потрібен через його стратегічне розташування – контроль над містом забезпечив би безперешкодний доступ по суші між Донбасом та Кримом.