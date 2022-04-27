"Башту зриває тут, пацани не витримують". Окупант поскаржився на страх воювати в Україні – перехоплення

Окупанти відмовляються воювати в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти скаржаться своїм рідним, що в Україні їх масово знищують. За словами загарбників, серед їхніх командирів "адекватних" не лишилося.

Відповідне перехоплення розмови окупанта з рідними опублікував радник голови МВС Антон Геращенко.

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- Ми ротою відмовилися йти вперед, бо ми на передовій найперші і в нас тут пацанів полягло до**ра.

- Ну-ну.

– Комбата поранило, ротного нема, нікого нема. Ми зараз у селищі влаштувалися, вперед не йдемо, командують пі***аси, коротше. Пацани артилеристи пішли, їх там на****чили в чистому полі, ось і нас вирішили туди відправити, я кажу, але ми всі відмовилися, всією ротою.

- А вас без техніки відправляють чи що?

- З технікою, але техніки ні**ра, тату, не залишилося.

- А міняти не збираються?

- Приїхали сахалінці, кажуть, ми вас міняти не будемо, а наш там генерал-полковник каже типу, ну посидіть ви тут, пох**у на ваше виведення і ви всі сидіть тут. Ну ось ми й сидимо зараз, як самітники тут бл*ть, всі поїхали, комбат наш поїхав, його поранило, на міні підірвався. Пацани всі вже поникли взагалі пиз**ць.

- Чого поникли?

- Та до**ра хто поник, башту зриває тут взагалі, пиз**ць, пацани вже не витримують.

- А у вас там багато народу зараз?

- Мало, тату, взагалі мало. З роти 17 людей з 52. З БДТРу, там скільки нас було, 350 осіб, а залишилося менше ста.

- Ах*єть, адекватні командири хоч є?

- Адекватні усі поїхали.

– Куди поїхали?

- Ну, хто поранений, хто цей... комбат ось поїхав і все, вперед не йдемо без комбата, бо ми ні**ра не зробимо.

"Збирайся і вали звідти!": мати зажадала, щоб син пішов з Донбасу

Російські окупанти продовжують спроби втечі з рідної армії, щоб не стати гарматним м'ясом в Україні. А їхні матері вже не говорять про священну перемогу, а просять терміново повернутися додому. Про це свідчить чергове перехоплення розмови російського солдата з його матір'ю, розміщеної на ютуб-каналі Антона Геращенка.

Розмова на емоціях

"Завтра маємо прорив оборони робити. Всі дві роти, які ми маємо, послали нашого комбата на*єр. Ну, нам уже подітися було нікуди, у нас 52 людини залишилося в роті і завтра зміцнюють фахівцями, 40 людей спецназівців дають, 2 танки і ось ми на 8 км маємо прорвати лінію оборони", – каже чоловік.

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"Коли це все закінчиться, жах взагалі тихий", – відповідає жінка.

"У нас зараз двоє людей поїхали і завтра збираються зранку кілька людей їхати".

"Додому?"

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"Так. Говорять, ми не хочемо вмирати. Додому", – відповідає чоловік.

"Ну, так і ти збирайся, їдь", – пропонує жінка.

"Ну, мені з цими людьми ще служити. Кидати їх я особливо не хочу".

"Це патріотизм називається. Але тільки ваше геройство воно нікому тут не потрібне. Розумієш? Ніхто не зрозуміє, за що хтось воює. Чому мій син? Інші ховаються, відлинюють, а це нехай міняють. І про наших дітей ніхто не думає. А це – генофонд Росії, бл*ть. Скільки їх загинуло? Кожен би народив по одному, скільки б дітей було?" – вигукує жінка.

"24, здається, тисячі?... Близько 40 тисяч поранених ще", – відповідає військовий, тим самим підтверджуючи, що в армії Росії точно обізнані, скільки вони вже втратили на цій безглуздій війні.

"Збирайся і вали звідти! Нех** там робити. Потім ніхто мені ні подяки, ніхто нічого! І за що? За батьківщину, яка нікому не потрібна?! Нах** вона нікому не потрібна бл*ть! Ця батьківщина бл*ть! – відповіла емоційно жінка.

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