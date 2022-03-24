Захисники Маріуполя показали, як правильно знищувати ворожу техніку (відео)

Захисники Маріуполя вивели з ладу ворожу техніку / Фото: Колаж: Сьогодні
Мінометники полку "Азов" в обложеному Маріуполі знищили кілька одиниць військової техніки російських окупантів.
Відповідне відео опубліковано у Telegram-каналі "Азова".
"Захисники Маріуполя прицільним пострілом з міномета вивели з ладу 1 ББМ (бойову броньовану машину – ред.) та 3 вантажівки окупантів. На відміну від росіян, що знищують українські міста вщент, наші мінометники б'ють прицільно, не знищуючи при цьому житлову інфраструктуру", – йдеться у підписі до відео.
На війні проти України загинуло вже 15 600 військових РФ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 15 600 осіб. Про це пише Генштаб ЗСУ.
Втрати противника з 24.02 до 23.03 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 15 600 осіб;
- танків ‒ 517 од.;
- бойових броньованих машин ‒ 1578 од.;
- артилерійських систем – 267 од.;
- РСЗВ – 80 од.;
- засоби ППО – 47 од.;
- літаків – 101 од. (за даними Повітряних сил – 105 – ред.);
- вертольотів – 124 од.;
- автомобільної техніки – 1008 од.;
- кораблі/катери – 4 од.;
- цистерн з ПММ – 70;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42;
- спеціальна техніка – 15.