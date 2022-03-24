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Захисники Маріуполя показали, як правильно знищувати ворожу техніку (відео)

Павло Заяць
24 березня, 13:57
Українські мінометники завдали прицільного удару по окупантах

Захисники Маріуполя вивели з ладу ворожу техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

Мінометники полку "Азов" в обложеному Маріуполі знищили кілька одиниць військової техніки російських окупантів.

Відповідне відео опубліковано у Telegram-каналі "Азова".

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"Захисники Маріуполя прицільним пострілом з міномета вивели з ладу 1 ББМ (бойову броньовану машину – ред.) та 3 вантажівки окупантів. На відміну від росіян, що знищують українські міста вщент, наші мінометники б'ють прицільно, не знищуючи при цьому житлову інфраструктуру", – йдеться у підписі до відео.

На війні проти України загинуло вже 15 600 військових РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 15 600 осіб. Про це пише Генштаб ЗСУ.

Втрати противника з 24.02 до 23.03 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 15 600 осіб;
  • танків ‒ 517 од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 1578 од.;
  • артилерійських систем – 267 од.;
  • РСЗВ – 80 од.;
  • засоби ППО – 47 од.;
  • літаків – 101 од. (за даними Повітряних сил – 105 – ред.);
  • вертольотів – 124 од.;
  • автомобільної техніки – 1008 од.;
  • кораблі/катери – 4 од.;
  • цистерн з ПММ – 70;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42;
  • спеціальна техніка – 15.