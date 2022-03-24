Захисники Маріуполя показали, як правильно знищувати ворожу техніку (відео)

Мінометники полку "Азов" в обложеному Маріуполі знищили кілька одиниць військової техніки російських окупантів.

Відповідне відео опубліковано у Telegram-каналі "Азова".

"Захисники Маріуполя прицільним пострілом з міномета вивели з ладу 1 ББМ (бойову броньовану машину – ред.) та 3 вантажівки окупантів. На відміну від росіян, що знищують українські міста вщент, наші мінометники б'ють прицільно, не знищуючи при цьому житлову інфраструктуру", – йдеться у підписі до відео.