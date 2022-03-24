"Азов" показал видео уничтожения техники оккупантов в Мариуполе

Защитники Мариуполя вывели из строя вражескую технику / Фото: Коллаж: Сегодня

Минометчики полка "Азов" в осажденном Мариуполе уничтожили несколько единиц военной техники российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Азова".

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"Защитники Мариуполя прицельным выстрелом из миномета вывели из строя 1 ББМ (боевую бронированную машину – ред.) и 3 грузовика оккупантов. В отличие от россиян, уничтожающих украинские города вдребезги до основания, наши минометчики бьют прицельно, не уничтожая при этом жилую инфраструктуру", – говорится в подписи к видео.

Оккупанты принудительно вывозят мариупольцев в Россию

В Мариуполе жителей Левобережного района начали массово и принудительно вывозить на территорию России. Несколько тысяч человек уже оказались на территории РФ.

Всего под незаконную депортацию попали порядка 15 тысяч мариупольцев. Это где-то половина от всех жителей, которые до сих пор находятся в Левобережном районе. Известно, что оккупанты в ультимативной форме принуждают и без того измученных войной людей садиться в автобусы.