Аваков розповів, коли Росія втратить перевагу у повітрі й на морі

Аваков упевнений, що ЗСУ можуть позбавити армію Росії переваги у повітрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна завдяки своїй системі протиповітряної оборони незабаром доб'ється того, що армія Росії втратить свою перевагу у повітрі і на морі.

Таку думку висловив ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю телеведучою Наташою Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

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Аваков вважає, що Україні не потрібно дуже багато коштів для того, щоб придбати відомий американський зенітний ракетний комплекс Patriot. За його словами, на всю країну потрібно всього чотири-п'ять таких установок.

Ексглава МВС вважає, що кошти знайти цілком ймовірно, але проблема в іншому – така установка могла б стати гарантією "на потім", але нині треба приймати більш швидкі рішення.

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"Patriot до кінця бойових дій ми отримати не зможемо, але сучасне протиповітряне озброєння ми уже отримуємо і це не тільки S-300 колишнього радянського виробництва, це й інші системи, зокрема британські, французькі, американські, які змінюють баланс", – сказав він.

Головною причиною для хвилювань, на думку ексглави МВС, є крилаті ракети – потрібно думати, як захищатися від них, оскільки ці ракети є швидкісними, а такі ракети, як "Кинджали" – надшвидкісними.

Проте Аваков заспокоїв, що такої зброї у Росії одиниці.

"І взагалі – треба зазначити, що інтенсивність обстрілів із боку росіян потроху падає. Так, це не відчувають захисники Маріуполя чи Харкова, бо луплять і з боку Російської Федерації, не переходячи кордон. Але поступово ця ситуація буде вирівнюватися... Засоби ППО, якими тепер оснащена наша армія, будуть змінювати баланс. Я впевнений, що у підсумку ми доб'ємося і в повітрі, і на морі ситуації, коли у росіян не буде ніякої переваги. Це вже не фантазія, це реальність найближчого часу", – констатував Аваков.

Втрати окупантів в Україні

Генеральний штаб ЗСУ відзвітував, яких втрат зазнали російські війська у війні проти України станом на 25 квітня:

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