Аваков назвав варіанти капітуляції Росії

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Умова номер один для припинення війни в Україні – це узгоджені всіма гарантії безпеки, переконаний ексглава МВС України Арсен Аваков Є кілька умов, які потрібно змусити РФ дотриматися, вважає він. Про це він сказав в інтерв'ю телеведучій Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна24".

Японський сценарій капітуляції за підсумками Другої світової війни здається Арсену Авакову найбільш прийнятним для визнання поразки сучасної Росії. Світ має отримати контроль за ситуацією.

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"У разі коли ми говоримо про гіпотетичну капітуляцію Россі, місце повинні мати дві речі. Перше, це, як мінімум Україна, а як максимум весь світ, мають отримати гарантії неагресивних дій з боку РФ та її армії в майбутньому", — сказав він.

Контроль, на думку Авакова, може мати місце у двох областях.

"Як варіант, ми позбавляємо Росію армії і контролюємо, щоб та не з'явилася. І друге, це механізм відплати", — сказав політик.

Аваков переконаний, що повністю позбавити Росію армії не є реальним, але можливі механізми контролю за озброєнням РФ.

"У разі масштабних катаклізмів слід виключити Росію з ядерного клубу держав, отримавши контроль над її ядерним озброєнням", — вважає він.

Озвучену гіпотезу ексглава МВС України назвав "майже фантастичною", але вважає за необхідне в контексті розробки найближчих стратегій дій.

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"Умова номер один для припинення війни – це узгоджені гарантії безпеки. У випадку, якщо Путін дістає з кишені "дублікатом безцінного вантажу" чергову ядерну бомбу або маревну ідею, по ній б'є заздалегідь узгоджений цивілізованим світом удар відплати, яку він також підписав", — сказав він.

Другою умовою Аваков назвав повернення Україні Криму та Донбасу, третьою – репарації на адресу України. Це minimum minimorum, вважає Аваков.

"Після можуть обговорюватися покарання за військові злочини, часткове скасування санкцій чи накладення нових, — ось параметри цього світу з того боку. З нашого боку – нова перехідна економіка, зав'язана на новий план Маршалла та умовну дотацію з боку світової спільноти", – заявив екс-міністр.

На думку Арсена Авакова, Україні мають списати її зовнішній обов'язок, на подяку за удар, який наша країна взяла на себе. Вищезазначені параметри ексглава МВС вважає базовими для першого часу після укладання миру.

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