Аваков назвал варианты капитуляции России

Аваков рассказал, что нужно сделать с Россией / Фото: Коллаж: Сегодня

Условие номер один для прекращения войны в Украине – это согласованные всеми гарантии безопасности, убежден экс-глава МВД Украины Арсен Аваков. Есть несколько условий, которые нужно вынудить РФ соблюсти, считает он. Об этом он сказал в интервью телеведущей Наташе Влащенко на YouTube-канале "Україна24".

Японский сценарий капитуляции по итогам Второй мировой войны кажется Арсену Авакову наиболее приемлемым для признания поражения современной России. Мир должен получить контроль над ситуацией.

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"В случае, когда мы говорим о гипотетической капитуляции Росси, место должны иметь две вещи. Первое, это, как минимум Украина, а как максимум, весь мир, должны получить гарантии неагрессивных действий со стороны РФ и ее армии в будущем", — сказал он.

Контроль, по мнению Авакова, может иметь место в двух областях.

"Как вариант, мы лишаем Россию армии, и контролируем, чтобы та не появилась. И второе, это механизм возмездия", — сказал политик.

Аваков убежден, что полностью лишить Россию армии не представляется реальным, но возможны механизмы контроля над вооружением РФ.

"В случае масштабных катаклизмов следует исключить Россию из ядерного клуба держав, получив контроль над ее ядерным вооружением", — считает он.

Озвученную гипотезу экс-глава МВД Украины назвал "почти фантастической", но счел необходимой в контексте разработки ближайших стратегий действий.

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"Условие номер один для прекращения войны – это согласованные всеми гарантий безопасности. В случае, если Путин достает из кармана "дубликатом бесценного груза" очередную ядерную бомбу или бредовую идею, по нему бьет заранее согласованный цивилизованным миром удар возмездия, которое он до этого также подписал", — сказал он.

Вторым условием Аваков назвал возврат Украине Крыма и Донбасса, третьим – репарации в адрес Украины. Это minimum minimorum, считает Аваков.

"После могут обсуждаться наказания за военные преступления, частичная отмена санкций или наложение новых, — вот параметры этого мира с той стороны. С нашей стороны – новая переходная экономика, завязанная на новый план Маршалла и условную дотацию со стороны мирового сообщества", — заявил экс-министр.

По мнению Арсена Авакова, Украине должны списать ее внешний долг, в благодарность за удар, который наша страна приняла на себя. Вышеперечисленные параметры экс-глава МВД считает базовыми для первого времени после заключения мира.

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