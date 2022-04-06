Армія РФ в Україні вбиває мирне населення – допит російського окупанта (відео)

Солдат РФ Пшеничний розповів про звірства окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський солдат Пшеничний Данило, який перебуває в українському полоні, розповів про безчинства, які творить армія окупанта.

За його словами, він лейтенант медичної служби, іх передислокували під Суми.

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"Насправді жахається з боку російської арії. Вони бомбять мирне населення, знищують міста, Харків уже розбомбили. Творять просто свавілля, гвалтують жінок, вбивають мирне населення, займаються мародерством", – розповів він.

Військовополонений звернувся до своїх батьків та розповів, що з ним в Україні добре обходяться, годують, утримують у теплі.

За його словами, його керівництво завантажувало на навігатори Сумську та Київську області, більше він нічого не чув про плани армії щодо просування та вторгнення до нашої країни.

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Військові РФ в українському полоні