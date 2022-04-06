Армия РФ в Украине убивает мирное население – допрос российского оккупанта (видео)

Солдат РФ Пшеничный рассказал о зверствах оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский солдат Пшеничный Даниил, находящийся в украинском плену, рассказал о бесчинствах, которая творит армия оккупанта.

По его словам, он лейтенант медицинской службы, и они были передислоцировны под Суммы.

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"На самом деле творится ужас со стороны российской арии. Они бомбят мирное население, уничтожают города, Харьков уже разбомбили. Творят просто беспредел, насилуют женщин, убивают мирное население, занимаются мародерством", – рассказал он.

Военнопленный обратился к своим родителям и рассказал, что с ним в Украине хорошо обходятся, кормят, содержат в тепле.

По его словам, его руководство скачивало на навигаторы Сумскую и Киевскую области, больше он ничего не слышал о планах армии касательно продвижения и вторжения в нашу страну.

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Военные РФ в украинском плену