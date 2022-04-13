Арестович: Втекла величезна кількість українських офіцерів та генералів

За словами Арестовича, генерали пропонували евакуюватися, але солдати на блокпостах дали відсіч окупантам / Фото: Колаж: Сьогодні

На початку російського вторгнення багато українських генералів і старших офіцерів втекли, оскільки не вірили, що окупантам можна дати відсіч.

Про це повідомив позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю каналу "Центр".

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"Звичайно, дуже багато хто втік. Мало хто говорить про це. Втекла величезна кількість старших офіцерів, величезна кількість генералів. У силових міністерствах України годинами йшли наради, що настав час втікати. Крім Міноборони, швидше за все. І деякі шановні люди говорили: "Я старий радянський солдат, я знаю, що нам капець, питання кількох годин", – розповів він.

За словами радника голови ОПУ, звучали пропозиції евакуюватися на Захід і "звідти керувати опором, який залишиться".

"Але цього не знали хлопці на блокпостах. Не знали курсанти військових училищ, яких кинули в бій. Вони бачили супротивника та стріляли. І з'ясувалося, що супротивник досить "паперовий", – наголосив Арестович.

Арестович спрогнозував ще кілька війн з Росією

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що у найближче десятиліття РФ може піти ще на кілька нових зіткнень з Україною, але не таких масштабних.

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