Арестович: Сбежало огромное количество украинских офицеров и генералов

По словам Арестовича, генералы предлагали эвакуироваться, но солдаты на блокпостах дали отпор оккупантам / Фото: Коллаж: Сегодня
В начале российского вторжения многие украинские генералы и старшие офицеры сбежали, поскольку не верили, что оккупантам можно дать отпор.
Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью каналу "Центр".
"Конечно, очень многие бежали. Мало кто говорит об этом. Сбежало огромное количество старших офицеров, огромное количество генералов. В силовых министерствах Украины часами шли совещания, что пора сбегать. Кроме Минобороны, скорее всего. И некоторые уважаемые люди говорили: "Я старый советский солдат, я знаю, что нам капец, вопрос пары часов", – рассказал он.
По словам советника главы ОПУ, звучали предложения эвакуироваться на Запад и "оттуда рулить сопротивлением, которое останется".
"Но этого не знали ребята на блокпостах. Не знали курсанты военных училищ, которых бросили в бой. Они видели противника и стреляли. И выяснилось, что противник достаточно "бумажный", – подчеркнул Арестович.
Арестович спрогнозировал еще несколько войн с Россией
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что в ближайшее десятилетие РФ может пойти еще на несколько новых столкновений с Украиной, но не таких масштабных.
"Или с Путиным, или с Навальным до 2032-35 года – у нас будет минимум еще два-три раунда с Россией. Не такие масштабные, хотя один тоже будет большой. И два маленьких – пограничные инциденты, попытка захватить Харьков, отдельно – Мариуполь. С вероятностью 95% будет", – говорит Арестович.