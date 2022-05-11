Арестович розповів, чи вторгнеться Білорусь в Україну

Арестович прокоментував ситуацію із перекидання військ Білорусі до кордону з Україною/Фото: колаж: "Сьогодні"

Білорусь оголосила розгортання військ на кордоні з Україною. Це планові навчання і немає жодних ознак підготовки наступу на українську територію.

Про це розповів позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю на YouTube-каналі "ФЕЙГИН LIVE".

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Деталі

"Не бачимо жодних ознак підготовки наступу на українську територію. Особливого занепокоєння немає. Не вийшло вперше, вийти вдруге немає шансів. Ситуація змінилася. Тоді (у лютому, — ред.) Київ штурмували нібито елітні частини російських військ. А тепер що — самі (білоруські війська, — ред.) підуть?", — сказав Арестович.

Крім цього, він додав, що зараз на території Білорусі знаходиться мінімальна кількість російських військових. При цьому там немає наступальних груп.

Ситуація

10 травня в Румунії поблизу населеного пункту Чинку розпочалися міжнародні військові навчання Resolute Castle 22, у яких беруть участь інженерні підрозділи сухопутних ЗС Румунії, а також підрозділи сухопутних військ США в Європі та Африці й Міноборони Великої Британії.

6 травня в Білорусі знову помітили колони військової техніки . Вона позначена червоними квадратами. Велика колона майже з 60 одиниць техніки рухалася на перетині трас М1 та М10 у напрямку Пінська.

. Вона позначена червоними квадратами. Велика колона майже з 60 одиниць техніки рухалася на перетині трас М1 та М10 у напрямку Пінська. Тиждень тому, 4 травня, помітили білоруську військову техніку, яка рухалася з Мінська в бік українського та литовського кордонів. Про це повідомляє моніторингова група військової активності "Беларускі Гаюн".

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