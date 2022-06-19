Арестович розповів, скільки складів противника знищили ЗСУ за три дні

Окупанти втратили десятки тонн боєприпасів / Колаж "Сьогодні"

Обстріл Харківської, Дніпропетровської та Миколаївської областей 18 червня були помстою військ міжнародного злочинця Володимира Путіна за блискуче знищення ЗСУ майже з десятка складів окупантів.

Про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів в ефірі Фейгін LIVE .

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Помста рашистів

"Справа в тому, що за останні три доби ми знищили не менше ніж сім складів на території, яка зайнята противником. Великих артилерійських складів, у яких по тисячі тонн боєприпасів та більше. Це дуже нервує і вони намагаються мстити нам, завдаючи ударів по містах. Зокрема, за сьогодні був удар по Харківщині, по Дніпропетровщині, удар по Миколаєву зі спробою бити або по наших військових складах, або по підприємствах, де зберігаються або виробляють ПММ ", – пояснив посилення ракетного обстрілу по українських містах Арестович.

На жаль, це призвело до нових жертв серед мирного населення.

"Як зазвичай, якщо і потрапляє в ціль якась кількість російських ракет, то це далеко не все. Є загиблі серед мирних жителів. Удар по Харкову та Миколаєву забрав життя і кілька десятків людей поранено, а може бути й більше. Загалом, така історія: ми б'ємо по військових об'єктах, вони б'ють по банку цілей, де об'єкти або подвійного призначення, типу склади ПММ, або по наших військових об'єктах", – наголосив радник.

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