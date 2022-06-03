Арестович розповів, коли стануть відомі втрати України у війні з Росією

Арестович зробив заяву по втратам українських військових. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська сторона не планує оголошувати про втрати своєї армії. Точну кількість загиблих захисників України назвуть після закінчення війни. Наразі чекати появи таких даних не варто.

Про це заявив радник голови ВП Олексій Арестович. ефірі "LatyninaTV" Олексій Арестович із Юлією Латиніною.

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У відповідь на запитання, скільки українських військових загинуло з початку повномасштабного вторгнення РФ, Арестович відповів:

"Втрати ніколи не оголошуються. Тільки після кінця війни ми зможемо сказати, що до чого".

Водночас Арестович заявив, що ЗСУ зазнають втрат у Сєвєродонецьку, адже там тривають вуличні бої.

"Це завжди великі втрати", – додав радник голови ОП.

Втрати української сторони

За час повномасштабної війни було лише два повідомлення від президента Володимира Зеленського про втрати українських військових.

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Так, 12 березня президент повідомив про 1300 загиблих захисників України.

А понад місяць, 16 квітня, Зеленський заявив, що загинули близько 2500-3000 українських військовослужбовців.

Водночас президент заявляв, що Україна "завдає окупантам таких втрат, яких вони і в страшному сні не бачили".

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Крім того, повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Росії до України з 24 лютого загинули більше 500 військовослужбовців національної гвардії. Ще близько 1700 нацгвардійців зазнали поранень за цей час.

1 червня Зеленський заявив, що щодня на фронті гинуть близько 60-100 захисників України. Ще півтисячі зазнають поранень.

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