Арестович розповів, як ЗСУ зірвали референдум у Херсоні та поховали двох генералів РФ

Арестович розповів про точну роботу нашої артилерії / Колаж "Сьогодні"

Артилерія України розпочинає демонструвати чудові результати скорочення живої сили противника на півдні нашої країни.

Перелік наших перемог перерахував радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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Зведення від Арестовича

"Стара Збур'ївка, Херсонська область. Десятки вбитих та поранених окупантів накриттям. У тому числі там загинули два генерали, один армійський, один – ФСБшний. Причому той самий, який відповідав за організацію "референдуму" в Херсонській області. Дуже шкідливо організовувати "референдуми" у Херсонській області" , – розповів Арестович.

Васищеве, Харківська область. Внаслідок "накриття", яке відбулося вчора ввечері, горіло цілу добу – до пізнього вечора 10 червня. "Можливо і зараз горить", – резюмував радник.

"Село Чарівне, Херсонська область. Потрапляння до складу з боєприпасами. Детонувало кілька годин. Тут найцікавіше – Чкалово, Херсонська область. Перше підтверджене наявність арабських найманців. Ймовірно сирійські та точне влучення української артилерії. За найзаниженішими оцінками 200 вбитих. Експрес-тур в Україну виявився дуже експресом", – порадував Арестович.

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Офіційне зведення