Арестович прокоментував бої на "Азовсталі"

Арестович про ситуацію на фронті / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ворожий потенціал вичерпується. Вчора, 4 травня, російські війська зайшли на територію "Азовсталі" та були вибиті українськими захисниками.

Про це він сказав телеведучому Андрію Булгарову в ефірі загальнонаціонального марафону на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Що відбувається зараз – узагальнимо інформацію, бо багато є протиріч. Багато емоцій навколо, а ми не можемо собі дозволити давати неперевірену інформацію. Можемо сказати, що йдуть бої. Зміст цих боїв, просування – це все уточнюється", – сказав Арестович.

Крім того, минулої ночі окупанти намагались завдати потужного вогневого удару по українських позиціях. За словами радника керівника ОПУ, їм це вдалося.

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Результати цього є сумнівними, втім окупанти завдали удару і спробували перейти в атаку на Ізюмському, Запорізькому напрямках та в напрямку Авдіївки.

"Не дуже вдало в них вийшло, тому що, по-перше, наші війська діють на випередження. По-друге, оборона триває. Навіть на Харківському напрямку, за даними Генштабу, нашим військам вдалося просунутись та звільнити кілька невеликих населених пунктів", – додав Арестович.

Запеклі бої тривають

Арестович підкреслив, що, звісно ж, російське керівництво ставить завдання досягти хоч якихось результатів у подарунок Путіну до 9 травня.

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"У Маріуполі був Кирієнко, який, так би мовити, відповідає в Кремлі за політику українського напрямку, був пропагандист Соловйов, тобто вони готуються проголосити перемогу. Чи вийде? Не знаю, думаю, що не вийде. Щось оголошувати, коли на "Азовсталі" тривають запеклі бої – це не перемога", – сказав Арестович.

Стосовно інших напрямків, важкі бої триватимуть "до вичерпання російського потенціалу", підсумував Арестович.

"Їхній потенціал ще не вичерпано, але він потроху вичерпується. Ворог зазнав величезних втрат. Вони рахують 22 батальйонно-тактичні групи на Ізюмському напрямку, але чи є з них хоча б половина – це велике вже питання", – сказав Арестович.

Перемовини щодо гумкоридорів тривають

Щодо майбутніх гуманітарних коридорів перемовини постійно ведуться. Залучені всі сили дипломатії, президент особисто опікується цим питанням.

"Але про це краще запитати нашого віцепрем’єра пані Ірину Верещук. Вона визначає – що, коли і як. Ми маємо притримуватись стратегії одного голосу, щоб не було розладу в інформаційних повідомленнях", – сказав Арестович.

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