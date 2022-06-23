Арестович пояснив, чому Україна де-факто вже у НАТО

Навіть без членства в НАТО Україна братиме участь у програмах Альянсу / Колаж "Сьогодні"

Де-факто Україна вже є членом НАТО. Проте де-юре Альянс може бути не готовим, щоб прийняти нашу країну.

Про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив під час ефіру на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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Думки Арестовича

"Ми зробили ще один "хід конем". Ми стали 13-ю країною Тримор'я. Це доступ до грошей, до транспорту, безпеки на морях, до інфраструктури. І 12 країн Тримор'я – вони члени ЄС. Тобто майже половина країн Євросоюзу. Це означає, що наша інтеграція з ЄС зайшла набагато далі, ніж усіма оцінюється зараз. По-друге, треба розуміти, ми де-факто – члени НАТО", – сказав він.

Водночас Арестович зазначив, що він має "скепсис, чи готове НАТО приймати Україну". Однак зауважив, що навіть кандидатство в ЄС фактично дає нам доступ до програм безпеки, які так чи інакше стосуються НАТО.

"Переважна більшість країн ЄС є НАТО. Статус кандидата в ЄС – це не фільчина грамота. Кандидат у ЄС – це доступ до програм Євросоюзу та до грошей ЄС. Можу сказати, що, на думку фахівців, більшість доріг та багато інших об'єктів інфраструктури поляки побудували будучи кандидатами в ЄС. Вони отримали основні фонди та почали реалізовувати основні програми. Це доступ до багатьох можливостей. Серед іншого це і питання безпеки", – заспокоїв українців Арестович.

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Складний шлях до НАТО