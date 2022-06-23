Арестович объяснил, почему Украина де-факто уже в НАТО

Даже без членство в НАТО Украина будет участвовать в программах Альянса / Коллаж "Сегодня"

Де-факто Украина уже является членом НАТО. Однако де-юре Альянс может быть не готов, чтобы принять нашу страну.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил во время эфира на YouTube-канале "Фейгин Live".

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Мысли Арестовича

"Мы сделали еще один "ход конем". Мы стали 13-й страной Триморья. Это доступ к деньгам, к транспорту, к безопасности на морях, к инфраструктуре. И 12 стран Триморья – они члены ЕС. То есть почти половина стран Евросоюза. Это означает, что наша интеграция с ЕС зашла куда более далеко, чем всеми оценивается в настоящий момент. Во-вторых, надо понимать, мы де-факто – члены НАТО", – сказал он.

Вместе с тем Арестович отметил, что у него "есть скепсис, готово ли НАТО принимать Украину". Однако заметил, что даже кандидатство в ЕС фактически дает нам доступ к программам по безопасности, которые так или иначе касаются НАТО.

"Подавляющее большинство стран ЕС – они в НАТО. Статус кандидата в ЕС – это не филькина грамота. Кандидат в ЕС – это доступ к программам Евросоюза и к деньгам ЕС. Могу сказать, что, по мнению специалистов, большинство дорог и многие другие объекты инфраструктуры поляки построили будучи кандидатами в ЕС. Они получили основные фонды и начали реализовывать основные программы. Это доступ ко многим возможностям. В том числе это и вопросы безопасности", – успокоил украинцев Арестович.

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Сложный путь в НАТО