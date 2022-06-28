Арестович про удар по Кременчуці: Почалася фаза ракетного терору

Арестович прокоментував удар окупантів по Кременчуцькому ТЦ/Фото: колаж: "Сьогодні"
Ракетним ударом по торговому центру в Кременчуці Росія ознаменувала початок фази ракетного терору.
Про це заявив позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".
Деталі
"Почалася фаза ракетного терору щодо мирного населення. Кругове відхилення ракет типу Х22 становить 600 метрів. Ні по яким точним цілям в центрі міста бити неможливо", — сказав Арестович.
Він додав, що міжнародні конвенції прямо забороняють нанесення ударів, які супроводжуються жертвами серед цивільних.
Ситуація
- Спочатку росіяни активно відхрещувалися від ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці, де в цей час було багато людей.
- На черговий терористичний акт щодо нашої країни відреагувала дружина Олександра Усика. На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала в Stories гнівний пост фашистам.
- В Офісі президента назвали перші дані про кількість жертв ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці.
- Вже відомо, що у торговельний центр "Амстор" у Кременчуці окупанти стріляли ракетами Х-22. Про це повідомило повітряне командування ЗСУ. Ракети випустили з далеких бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки росіян злетіли з аеродрому Шайківка, ракети запускали з Курської області.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що внаслідок удару по ТЦ у Кременчуці збільшилася кількість загиблих. Також ми писали, що окупанти тріумфують від попадання ракети в український ТЦ.