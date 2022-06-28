Арестович про удар по Кременчуці: Почалася фаза ракетного терору

Арестович прокоментував удар окупантів по Кременчуцькому ТЦ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Ракетним ударом по торговому центру в Кременчуці Росія ознаменувала початок фази ракетного терору.

Про це заявив позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

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Деталі

"Почалася фаза ракетного терору щодо мирного населення. Кругове відхилення ракет типу Х22 становить 600 метрів. Ні по яким точним цілям в центрі міста бити неможливо", — сказав Арестович.

Він додав, що міжнародні конвенції прямо забороняють нанесення ударів, які супроводжуються жертвами серед цивільних.

Ситуація

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що внаслідок удару по ТЦ у Кременчуці збільшилася кількість загиблих. Також ми писали, що окупанти тріумфують від попадання ракети в український ТЦ.