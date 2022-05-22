Арестович назвав "найнапруженішу дупу" на Донбасі

Арестович назвав найскладнішу ділянку фронту на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

Останніми днями найважливіший для Росії напрямок на Донбасі – ділянка фронту в районі Попасної, у бік Бахмута. Саме туди окупанти два дні поспіль перекидають війська, намагаючись оточити сили ЗСУ, що пребувають біля Сєверодонецька.

Про це радник голови ВП Олексій Арестович заявив в ефірі Фейгін Live.

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За його словами, кількість російських військ, перекинута в район Попасної, "за мірками початку війни" невелика. Проте для ЗСУ на цій ділянці окупанти можуть створити серйозні проблеми.

"Де у нас найнапруженіша дупа – Попасна, у бік Бахмута. І умовно кажучи, ще трохи західніше. Загалом, напрямок на Бахмут. Туди протягом двох діб перекинуто російські сили. Не сказати, що великі. За мірками початку війни вони зовсім невеликі. У принципі, враховуючи виснаження наших військ та проблематику, яка там існує, пов'язану з можливістю постачання, там неприємна ситуація для нас організувалася", – сказав Арестович.

Він зазначив, що головний напрямок на Донбасі – це не Сєвєродонецьк.

"Головний напрямок – це на Бахмут. Вони намагаються оточити Сєвєродонецьк і рушити на Бахмут", – пояснив радник голови ВП.

Битва за Сєвєродонецьк

Збройні сили України завдали контрудару російським окупантам, які намагалися прорватися до Сєвєродонецька, заявив військовий експерт Олег Жданов.

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"Найважливішим на сьогоднішній день є Сєвєродонецьк і місцевість навколо нього. Там ідуть найзапекліші бої. Російська Федерація, попри величезні втрати, намагається вийти на межі Луганської області, оточивши або вибивши наші війська з міста Сєвєродонецька. Ситуація там дуже важка, але остання новина, яка прийшла звідти, що Збройні сили України здійснили контрудар щодо російських військ, які намагаються прорватися", – розповів Жданов.

Експерт зазначив, що ЗСУ намагаються досягти паритету на даній ділянці та не дати окупантам можливості виконати політичне завдання Путіна – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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