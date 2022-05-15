"Пекло зійшло на землю". Росія вперше атакувала "Азовсталь" новими бомбами

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Завод "Азовсталь" у Маріуполі російські окупанти продовжують обстрілювати з усіх боків – з неба, моря та землі. У мережі з'явилося нове відео де територію заводу обстрілюють фосфорними бомбами. Ролик опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Вчора окупанти вперше застосували проти Захисників Маріуполя запалювальні або фософрні бомби (висновок залишим спеціалістам). Самі окупанти стверджують, що було застосовано запальювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння біля 2-2,5 тис. градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо", — повідомив він.

Андрющенко наголосив, що українські воїни тримають позиції, попри всі дії ворога.

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"Пекло зішло на землю. В Азовсталь. Неймовірно як тримаються наши Захисники. Ми всі у невідплатному боргу у них", — написав він.

Нагадаємо, Маріуполь понад два місяці героїчно чинить опір російській агресії. Наразі неокупованою залишається лише територія заводу "Азовсталь", де знаходяться наші військові. Серед них багато поранених, які потребують негайної евакуації.

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