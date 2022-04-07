А як же "духовні скріпи"? У мережі показали документи загиблого російського окупанта

Документи російського військового з Сахаліну / Фото: Колаж: Сьогодні

В мережі опублікували військовий квиток та фото чергового російського окупанта, який загинув на території України.

На знімках видно паспорт та військовий квиток Жукова Владислава Денисовича 2000 року народження. Крім того, при солдаті були фотографії, на яких він цілується з іншим хлопцем.

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"Жуков Владислав із Сахалінської області хотів влаштувати гей-турне Європою, але заплутався в системі цінностей, заблукав на "навчаннях" і вже повернувся додому, наступної поїде його "вдова", — написав у Facebook журналіст Василь Михальчук.

Зазначимо, що багато прихильників Володимира Путіна та "російських духовних скріп" дуже агресивно виступають проти людей нетрадиційної орієнтації та вважають, що їм не місце в Росії. Більш вільне ставлення до ЛГБТ-персон в Україні також ставало предметом агресії та навіть одним із виправдань вторгнення Росії в Україну.

Втрати ворога

У середу, 6 квітня, українські ППО знищили три повітряні цілі ворога: крилату ракету, БПЛА та один літак.

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Попередньо це винищувач-бомбардувальник Су-34. Він був збитий під час авіанальоту супротивника на східному напрямку.

Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку війни російська армія втратила 18900 особового складу.

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