9 травня Путін може офіційно оголосити війну Україні – CNN

Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін 9 травня може офіційно оголосити війну Україні замість так званої "спеціальної військової операції".

Про це пише CNN з посиланням на чиновників США та Заходу.

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Зазначається, що 9 травня (коли в РФ святкують "День перемоги") російський диктатор, використовуючи пропагандистську цінність цього дня, захоче оголосити або про нібито якесь воєнне досягнення в Україні, або про посилення ескалації бойових дій, або про одне й інше разом.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес припускав, що Путін може оголосити війну 1 травня.

За іншими припущеннями, 9 травня Росія може використовувати для оголошення анексії так званих "ДНР" і "ЛНР", повний контроль над Маріуполем і посилення наступу на Одесу.

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Як зазначалося, 9 травня російські окупанти, можливо, завдадуть по Луганській області масовані атаки.

Росія планує оголосити мобілізацію 9 травня

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес також упевнений, що президент РФ Володимир Путін 9 травня оголосить масову мобілізацію. Все для того, щоб завдати вирішального удару по Україні.

За словами британського міністра, одним з аргументів Путіна стане заклик до нової війни з "нацистами" всього світу. Масову мобілізацію президент РФ може оголосити на параді в Москві, присвяченому перемозі Росії у т. зв. Великій Вітчизняній війні.

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