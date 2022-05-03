9 мая Путин может официально объявить войну Украине – CNN

Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой "специальной военной операции".

Об этом пишет CNN со ссылкой на чиновников США и Запада.

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Отмечается, что 9 мая (когда в РФ празднуют "День победы") российсий диктатор, используя пропагандистскую ценность этого дня, захочет объявить либо о якобы каком-то военном достижении в Украине, либо об усилении эскалации боевых действий, либо об одном и другом вместе.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес предполагал, что Путин может объявить войну 1 мая.

По другим предположениям, 9 мая Россия может использовать для объявления аннексии так называемых "ДНР" и "ЛНР", полного контроля над Мариуполем и усиления наступления на Одессу.

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Как отмечалось, 9 мая российские оккупанты, возможно, нанесут по Луганской области массированные атаки.

Россия планирует объявить мобилизацию 9 мая

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также уверен, что президент РФ Владимир Путин 9 мая объявит массовую мобилизацию. Все для того, чтобы нанести решающий удар по Украине.

По словам британского министра, одним из аргументов Путина станет призыв к новой войне с "нацистами" всего мира. Массовую мобилизацию президент РФ может огласить на параде в Москве, посвященном победе России в т. н. Великой Отечественной войне.

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