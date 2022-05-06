Ждет ли Украину битва за Киев: глава ОВА рассказал о планах оккупантов

Павлюк о повторном наступление РФ на Киев / Коллаж "Сегодня"

Власть не отвергает вероятности повторного наступления российских войск на Киев, а потому всегда готовится к различным действия врага. Без захвата столицы полной победы над Украиной не будет.

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Александра Павлюка, пишет "Укринформ".

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"Вероятность всегда остается, потому что без захвата столицы полной победы над Украиной никогда не будет. Поэтому, если в планах России остается полное уничтожение Украины, как это было всегда, и пока будет существовать Россия, сердце Украины – Киев будет под прицелом. Мы такие варианты не отвергаем, просчитываем и готовимся к различным возможным сценариям действий противника", – рассказал Александр Павлюк.

Комендантский час в Киевской области

В Киевской области с 30 апреля по 8 мая будет действовать комендантский час. Он будет продолжаться каждый день с 22:00 до 05:00.

Во время комендантского часа запрещается:

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находиться на улице и в других общественных местах;

перемещаться транспортом или пешком.

Глава ОГА добавил, что впереди выдающиеся для украинцев даты, из-за чего враг может устроить ракетные обстрелы, которые он не прекращал и во время Пасхи.

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