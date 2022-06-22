Жданов: РФ на Донбассе попытается рассечь силы ВСУ и взять в котел

Олег Жданов прокомментировал ход боевых действий в Луганской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская армия стягивает резервы к Северодонецку, чтобы захватить город, а также окружить подразделения Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире проекта "FREEДОМ" на Youtube-канале "Украина 24".

Реклама

Жданов спрогнозировал, что "будет ключевое сражение за сам Северодонецк".

"Для Российской Федерации стало делом принципа достичь хотя бы какой-то военной победы. Они чувствуют, что Северодонецк уже очень близко. Поэтому они будут перебрасывать с соседних направлений войска для того, чтобы усилить давление на наши войска и взять Северодонецк", – объяснил он.

Эксперт также прокомментировал захват противником Тошковки и еще нескольких населенных пунктов Луганской области:

Реклама

"Это попытка окружить наши войска в районе Золотого и выйти на юго-западные окраины Северодонецка. В этом плане они будут максимально давить. Они понимают, что нашу группировку нельзя взять лобовыми атаками, поэтому пытаются рассечь на несколько групп наши войска и таким образом, окружив их, подавить наше сопротивление".

Оккупанты бросили все резервы в Луганскую область

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в ближайшие дни оккупационная армия России попытается полностью захватить Луганскую область.

"Ситуация остается довольно тяжелой. Сейчас все резервы брошены сюда. Даже поснимали с некоторых направлений и направили на два направления – это Северодонецк и Золотое, Камышеваха и Попасная. Российская армия пытается выполнить то, что они в теории уже сделали – потому что они уже отрапортовали, что Северодонецк уже контролируют. Однако пока еще они там гибнут, пока что там продолжаются бои. Поэтому реально по факту не захватили, полностью город не контролируют. Но нужно же как-то выполнить уже анонсированное, и поэтому кидают сюда большое количество резервов", – отметил Гайдай.

Американский Институт исследования войны (ISW) прогнозирует, что войска РФ, вероятно, смогут захватить Северодонецк в ближайшие недели, однако ценой остановки наступления на других направлениях.