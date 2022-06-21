Жданов рассказал, на каких направлениях ВСУ будут применять американские РСЗО

Олег Жданов рассказал, чем Украине помогут РСЗО HIMARS / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина не сможет использовать американские реактивные системы залпового огня HIMARS для ударов по территории России. Однако новые РСЗО смогут достать до Крыма, а также повлиять на ход боевых действий на Донбассе и в Херсонской области.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов на Youtube-канале "Украина 24".

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Жданов отметил, что администрация президента США Джо Байдена поставила Украине ограничение на использование РСЗО:

"С нас взяли слово, что мы пока не будем делать пуски по территории России оперативно-тактическими ракетами. Наш президент публично это подтвердил в своем обращении – сказал, что Украина будет придерживаться этого требования".

Однако, по словам эксперта, "Крым – наша территория, потому тут никаких ограничений нет".

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На вопрос, где американские РСЗО будут нужнее всего, он ответил:

"На самых активных направлениях – это Донецкое, Луганское. Главный удар сохраняется там. И главная цель этого этапа войны со стороны России состоит в том, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области в административных границах… Второе по значимости направление – это, скорее всего, Херсон. Может быть, часть этих систем будет отправлена на Херсонское направление".

Как объяснил Жданов, американские РСЗО "дают нам возможность работать в глубине обороны противника, где скапливаются основные резервы войск, основные склады по обеспечению фронта".

"Если уничтожить склады – фронт останется без боеприпасов... Это нам очень поможет в выполнении задач как по обороне наших городов, так и по их освобождению", – добавил он.

Запад даст Украине РСЗО

Министерства обороны США, Великобритании и Германии обязались предоставить Украине реактивные системы залпового огня, сообщили в Пентагоне.

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США предоставят четыре высокомобильных артиллерийских ракетных системы M142 (HIMARS) и боеприпасы GMLRS;

Великобритания передаст три пусковые установки M270 MLRS с боеприпасами GMLRS;

Германия отправит три пусковые установки M270 Mittleres Artillerie Raketen System (MARS) и боеприпасы GMLRS.

Администрация Байдена считает РСЗО HIMARS с радиусом действия до 80 км именно той помощью, которая сегодня нужна Украине на новом этапе войны.

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что американские РСЗО помогут ВСУ выровнять ситуацию на отдельном участке фронта.