Жданов рассказал, когда может появиться шанс на деблокаду Мариуполя

Олег Жданов рассказал, когда смогут освободить Мариуполь / Фото: Коллаж: Сегодня

Сопротивление украинских военных, защищающих Мариуполь, создает серьезные проблемы для российских войск по всем оперативным направлениям. У ВСУ есть шанс начать продвижение на Волновахе, а затем на Мариуполь, чтобы деблокировать город.

Такое мнение военный эксперт Олег Жданов выразил в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Украина 24".

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"Город в полной блокаде и военным способом пока проблематично освободить город. Донбасс определит, если мы выстоим на Донбассе, то есть вероятность того, что южная группировка войск Российской Федерации может начать потихоньку сыпаться. И тогда да, у нас есть шанс начать продвижение на Волновахе, а затем на Мариуполь, чтобы деблокировать город", – сказал Жданов.

Россия снова изменила свои цели в Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская "спецоперация" в Украине призвана "покончить с безоглядным расширением и полным доминированием США в мире". Об этом Лавров сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, политика Евросоюза под руководством США отражает "озлобленность, остервенелость, которая определяется не только Украиной, а то, что в Украине создали плацдарм для подчинения России".

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"Вопреки заявлениям, что мы больше не противники. Наша спецоперация призвана положить конец безоглядному расширению, полному доминированию США в мире. Доминированию, которое идет с нарушениями международного права", — сказал Лавров.

Для примера нарушений международного права со стороны США министр привел действия Белого дома в Косово и Ираке.

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