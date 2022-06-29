Жданов рассказал, какими ракетами РФ бьет по Украине (видео)

Олег Жданов прокомментировал, какими ракетами РФ бьет по Украине. Коллаж "Сегодня"

Военный эксперт Олег Жданов поделился: чем больше плотность системы противоракетной обороны, тем больше ее надежность и тем выше вероятность, что все ракеты будут сбиты.

Об этом Жданов заявил в интервью ведущему Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".

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"Они (российские оккупанты. – Ред.) бьют с нескольких направлений, и за счет того, что в каждом ракетном ударе по 10-15 ракет, система пропускает, и не все удается сбить", – сказал Жданов.

По словам эксперта, не нужно считать российские ракеты.

"Еще до войны в РФ насчитывалось 5-6 тысяч ракет различных типов. Некоторые мы знаем. По данным разведки, было выпущено больше тысячи штук. Сегодня количество пусков по территории Украины – около двух тысяч, и ракетный парк они постоянно расширяют. Какую характеристику ракет не отроешь, у нее срок принятия на вооружения – 1968 год, 1975 год, то есть это говорит о том, что они достают из старых советских запасов. Часть ракет Х22 Украина передала рф, рассчитываясь за заказ в середине 1990 годов. Вот они нам в таком виде и возвращают", – добавил эксперт.

Жданов подчеркнул, что нужно вести переговоры о поставках противоракетной обороны для Украины.

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Франция может передать Украине дальнобойные противокорабельные ракеты

Телеканал CNN сообщает, что Франция изучает возможность передачи Украине противокорабельных ракет Exocet. Оптимальная дальность стрельбы большинства вариаций составляет от 50 до 70 км, однако существует отдельная модификация ракеты (MM-40 blok 3), имеющая дальность стрельбы до 180 км.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Россия атакует спутники в космосе, чтобы заглушить связь украинским военным.