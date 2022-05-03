Жданов объяснил, когда ВСУ могут пойти в контрнаступление

Жданов о наступлении ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты должны отчитаться руководству Кремля до 9 мая хотя бы о каких-то успехах на территории Украины. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что может произойти в этот день и после него. По его словам, россияне постараются на 9 мая максимально умолчать о военной операции, а после этого дня все продолжится. Россия будет пытаться стянуть как можно больше резервов, но украинские защитники могут пойти в контрнаступление.

Об этом Жданов сказал в интервью с телеведущим Владимиром Полуевым на Youtube-канале "Украина 24".

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"Я думаю, что они будут пытаться на 9 мая максимально умолчать о военной операции или упомянуть о ней, а после 9 мая все продолжится. Война приобретает позиционный характер, особенно на Донбассе, на главных направлениях. И Россия будет пытаться стянуть как можно больше резервов. Сейчас мы получаем информацию о том, что Россия снимает с длительного хранения технику, в основном это танки Т-80 и БТР-80, которые также можно отнести к более-менее современному оружию", – сказал Жданов.

Эту технику, отмечает Жданов, Россия подтягивает в пограничные с Украиной области, где будет пытаться укомплектовать батальонные тактические группировки для усиления тех войск, которые есть на нашей территории. Эксперт считает, что это не сильно отразится на характере боевых действий. Ибо наши Вооруженные силы не стоят на месте тоже.

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"Если верить открытым источникам информации и заявлениям нашего руководства, то оружие Западное идет. С каждым днем это дает нам преимущество в вооружении, в огневых возможностях и в дальности досягаемости. Потому что Западные образцы артиллерии они лучше будут и дальше, будут точнее и дальше доставать до противника. Это преимущество", – сказал Жданов.

Есть ли возможность в ВСУ перейти в контрнаступление?

Также Жданов рассказал, есть ли возможность у наших войск перейти в контрнаступление. По мнению эксперта, есть. Россияне будут вести активные наступательные действия всеми силами и средствами ориентировочно до 9 мая, а дальше им потребуется оперативная пауза для того, чтобы перегруппировать войска и сформировать оборону:

"И тогда у нас появляются основания для того, чтобы сформировать группировку войск для контрнаступления. Не раньше конца мая, но июнь может стать для нас таким переходным месяцем от обороны к контрнаступлению", – добавил Жданов.

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