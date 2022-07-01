Жданов назвал две цели смертельного удара России по Сергеевке

Жданов объяснил удары по Сергеевке Одесской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия ударила по мирному поселку Сергеевка в Одесской области, чтобы отомстить украинцам за провалы оккупантов в войне. Кроме того, Москва может рассчитывать, что Киев пойдет на капитуляцию, чтобы террор мирных населённых пунктов прекратился.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире национального телемарафона.

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Он назвал две цели, которые преследуют оккупанты.

"Первая – это месть за те неудачи, которые сегодня получает Российская Федерация как на военном фронте (у них нет никаких военных побед), так и на политическом фронте. Поэтому они мстят. Где они могут отомстить? Только на убийстве гражданских лиц и на разрушении нашей гражданской инфраструктуры. Поэтому мы это с вами и наблюдаем за последнюю неделю", – пояснил Жданов.

По словам военного эксперта, вполне возможно, второй целью оккупантов может быть то, что в Москве рассчитывают на капитуляцию Украины, чтобы Россия не била по гражданским.

"Они же рассчитывали в феврале, что у нас мирное население будет встречать российскую армию как освободителей. А Вооруженные силы не будут оказывать сильного сопротивления. Поэтому у них совсем другой образ мышления", – добавил Жданов.

Удар по Сергеевке

Российские оккупанты ночью 1 июля мощно обстреляли Одесскую область. Ракеты попали по гражданским объектам — в 9-этажку и базу отдыха. В результате ударов есть погибшие и раненые.

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По данным ГСЧС, погибли 19 человек. Пострадали 38 человек, они госпитализированы (37 человек – жилой дом, из них 6 детей и 1 человек – база отдыха). Спасены 8 человек, из них 3 ребенка (7 человек – жилой дом, из них 3 детей и 1 человек – база отдыха).

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович резко отреагировал на обстрелы оккупантов. Он пообещал, что ответа долго ждать не придется.

Напомним, 30 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины полностью освободили Одесскую область от российских оккупационных войск.