Зеленский заявил, что блокадный Мариуполь войдет в истории военных преступлений

Оккупанты просто уничтожили мирный украинский город/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что террор, который устроили российские оккупанты в заблокированном украинском городе Мариуполе, будут вспоминать через столетие.

Об этом он сказал во время обращения к украинцам.

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"Блокадный Мариуполь войдет в историю ответственности за военные преступления. Сделать такое, что сделали с мирным городом оккупанты — это террор, который будут вспоминать и через столетие", — отметил президент.

Кроме того, Зеленский сказал, что чем больше украинцы говорят о таких военных преступлениях России миру, тем больше Украина находит поддержку.

"Чем больше Россия применяет террора против Украины, тем хуже последствия наступают для нее", — подчеркнул лидер.

Оккупанты обстреляли больницу в Чернигове

Российские оккупанты обстреляли больницу в Чернигове. В здании разбиты все окна, температура в помещениях не поднимается выше 10-11 градусов по Цельсию. Об этом сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко в эфире телемарафона

"В Чернигове не прекращаются неприцельные артиллерийские обстрелы по жилым микрорайонам, во время которых гибнут десятки мирных жителей, гибнут дети и женщины. Город страдает от абсолютной гуманитарной катастрофы. Нет электроснабжения, тепла и воды, уничтожена полностью инфраструктура города. Эти бомбардировки можно сравнить с фашистскими бомбардировками 1943 года. Огонь ведется неприцельно и по всей территории города", — сказал Атрошенко.

По его словам, ни один гуманитарный коридор не был предоставлен. Опорная больница №2 подверглась бомбардировке, прооперированные больные лежат в коридорах при температуре +10 градусов.

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