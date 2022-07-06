Закончится ли война, если Путина не станет? Данилов ответил

Данилов рассказал, что будет, если Путина не станет/Фото: Contributor/Getty Images, Evgen Kotenko/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

Уход от власти президента России Владимира Путина не изменит ситуацию в Украине, поскольку у РФ много тех, кто захочет продолжить воевать с нашей страной.

Об этом заявил в интервью "Апострофу" секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По словам Данилова, даже если Путина не станет, ситуация в Украине вряд ли изменится.

"Это ошибка, что если не будет Путина, то будут изменения в пользу нашей страны (возвращение территорий – ред.). Там таких "путиных" очень много. Там таких сотни. 85 человек, которые сейчас руководят РФ, может быть "путиным", кроме небольшого количества людей. Это семь человек так сказать "либерального пошиба", — сказал Данилов.

Шойгу лжет Путину о ходе войны в Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу публично обманул российского президента Владимира Путина. Он заявил ему о полном захвате Луганской области. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Вообще-то Белогоровка не взята. А Белогоровка — это Луганская область... Вопрос такой: как там вообще в Кремле относятся, когда министр обороны врет президенту?", — сказал Арестович.

Вероятно, в Кремле нормально воспринимают ложь.

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"То есть, публично врать можно, я понял", — добавил советник главы Офиса президента.

Также Арестович продемонстрировал актуальную карту боев на востоке Украины.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что РФ разработала несколько сценариев войны против Украины. Также мы писали, когда и как закончится война в Украине.